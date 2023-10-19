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Общество

Красную книгу области дополнят редкими видами растений и грибов

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Готовится к переизданию первый том Красной книги Пензенской области «Грибы, лишайники, мхи, сосудистые растения». Он увидит свет в следующем году.

Красная книга - государственный документ, являющийся основанием для природоохранной деятельности в регионе. Она состоит из двух томов.

Второй том («Животные») в последний раз обновляли в 2019 году. В нем приведено описание 115 видов беспозвоночных и 100 видов позвоночных животных, изложена информация об их распространении, численности, лимитирующих факторах и мерах охраны.

Первый том («Грибы, лишайники, мхи, сосудистые растения») был впервые издан в 2002 году и переиздавался в 2013-м.

«В третье издание будут добавлены 25 видов сосудистых растений, 8 видов мхов, 11 видов лишайников и 14 видов грибов», - сообщили в Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

12 октября вступила в силу статья Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающая наказание за уничтожение или повреждение краснокнижных видов грибов и растений. Их незаконная добыча, сбор, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или продажа грозит лишением свободы на срок до 9 лет.

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