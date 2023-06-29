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Из жизни

«Мишка Лермонтов»: пензенцы спорят насчет имени для арт-объекта

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Пензенцы уже начали предлагать варианты имени для медведя из искусственной травы, установленного у областной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова на проспекте Строителей. Свои идеи горожане публикуют под соответствующим постом регионального минкульта во «ВКонтакте».

Пока самое популярное имя - Мишка Лермонтов. У этого варианта больше всего сторонников, но есть и противники.

«И как это будет выглядеть на экскурсии по Пензе (особенно для детей) - это Мишка Лермонтов? На мой взгляд, не совсем корректно», - высказала свое мнение одна из пользовательниц.

Среди прочих предложений есть такие: «Наум Читаевич Толстопятов. Можно фамилию двойную, как у некоторых писателей, - Наум Читаевич Толстопятов-Пензенский», «Потап Потапыч», «Михаил Ученый», «Имя явное, на мой взгляд, - МИХАИЛ. И по-сказочному, и тезка М. Ю. Лермонтова. А с отчеством Потапыч очень хорошо сочетается», «Мишка Тишка с книжкой», «Топтыжка».

В пресс-службе областного минкульта сетевому изданию «ПензаИнформ» пояснили, что в итоге выберут имя, наиболее понравившееся пользователям (то есть с самым большим количеством лайков).

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Источник — фото vk.com/minkult_penza
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