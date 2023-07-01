Пензячка: У областной библиотеки светофор работает через раз

01.07.2023 | 14:12

Жительница Пензы пожаловалась редакции портала PenzaInform.ru на неработающий светофор, установленный на проспекте Строителей у областной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова.

«Проспект Строителей - очень оживленный район. После расширения дороги светофор работает через раз», - написала она.

На видеозаписи, которую сделала женщина, запечатлены подростки-пешеходы, спешащие пересечь проезжую часть по зебре. Некоторые автомобили проезжают ставший нерегулируемым переход, не снижая скорости.

По словам пензячки, она и прежде обращала внимание должностных лиц на эту проблему.

«В прошлый раз этот вопрос решили сразу, но прошла неделя - и он не работает снова. И вот уже две недели! До него никому нет дела из служб? Мне непонятно: рядом ГИБДД, школы, сады, остановка - в чем дело, почему не сделают нормально светофор?» - вновь подняла наболевшую тему горожанка.

Нарекания на работу светофоров поступают от жителей областного центра постоянно. Только в июне их было несколько.

Так, пензенцы обратили внимание, что на перекрестке улиц Кирова и Кураева исчез регулировщик движения пешеходов. В итоге люди рискуют оказаться под колесами. А наличествующие светофоры изводят местных жителей громким писком.

В Терновке на новых светофорах сбоит обратный отсчет времени. Также водители недовольны автоматическим регулированием транспорта на улице 40 лет Октября в Кривозерье: там очень низкая проходимость пешеходов, можно было бы вмонтировать кнопку.

Также пензенцы отмечают, что многие светофоры работают вразнобой, без единообразия. Им объяснили, что сервер с программным обеспечением перегружен, поэтому происходят сбои. Они проявляются в нечеткой работе табло обратных отсчетов.