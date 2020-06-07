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Культура

Пензенский ветеран издал сборник очерков фронтовика о земляках

Печать

Нередко бывает, что книги издаются уже после смерти их автора. Именно так случилось с литературной работой фронтовика Василия Зотова. Его труд увидел свет только в 2020-м. Страницы еще пахнут свежей типографской краской.

Мечту умершего ветерана Великой Отечественной исполнил Александр Пчелинцев. Сборник документальных очерков он напечатал за свои деньги, отложенные на черный день.

«Небольшим, правда, тиражом - 50 экземпляров. Но я все эти книги раздам - в архивы, в музеи», - пояснил член совета ветеранов при правительстве Пензенской области Александр Пчелинцев.

Издатель и автор никогда не были знакомы. Просто в руки Александра Пчелинцева однажды попали машинописные работы Зотова. Там ветеран рассказывал о своих боевых буднях и, главное, о товарищах из Пензенской области. Каждая подлинная история брала за душу.

Чего только стоит очерк о героизме Николая Голубятникова, спасенного впоследствии великим хирургом (кстати, уроженцем Каменки) Николаем Бурденко! Пчелинцев не раздумывая взялся за издание сборника.

«Это не просто говорим мы с вами, а это говорит фронтовик, сапер, рядовой. Он описывает буквально живое. Такие слова! Это все, что он прошел, его друзья. Лучше этой книги нет», - высказал свое мнение Александр Пчелинцев.

50 историй уместились на 170 страницах. Издатель горд, что выпустить труд ему удалось именно к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Название книги осталось почти авторское - «Сила армейской дружбы. Фронтовые были пензенцев». Только последнее слово Пчелинцев добавил для точности описанного.

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