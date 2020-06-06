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Культура

Обновленную экспозицию Пензенской картинной галереи представят онлайн

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В четверг, 11 июня, Пензенская картинная галерея проведет в режиме онлайн экскурсию по обновленной экспозиции залов русского искусства.

Вниманию зрителей будут представлены четыре раздела.

Первым станет Зеленый зал, где выставлены 36 икон XVII-XIX веков и работы художников академического направления середины XIX века.

Вторая часть - картины художников крестьянской и народной темы 1860-х годов, передвижников и академистов второй половины XIX века.

В третьем разделе - работы мастеров рубежа XIX-ХХ веков. Впервые в основной экспозиции галереи будет представлен раздел русского импрессионизма.

Завершит презентацию совершенно новый зал русского авангарда. Произведения художников этого направления вошли в золотой фонд Пензенской картинной галереи. Количество полотен увеличилось почти наполовину.

«Всего в обновленной экспозиции русского искусства зритель увидит свыше 100 произведений, которые до этого момента находились в запасниках галереи. Трансляция начнется в 11:00 в прямом эфире на портале культура.рф, на YouTube-канале Пензенской картинной галереи, а также в социальных сетях», - сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области.

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Источник — фото minkult.pnzreg.ru
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