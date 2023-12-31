Для желающих наблюдать за звездным небом пензенцев купят телескоп

31.12.2023 | 10:39

Министр культуры и туризма региона Сергей Бычков пообещал, что для пензенского планетария приобретут телескоп.

«Мы с сотрудниками планетария подумали и решили, что телескоп все-таки должен быть. Мы обязательно подберем необходимого класса прибор и приобретем его», - заявил Бычков в интервью, посвященном итогам 2023-го и обнародованном пресс-службой областного минкульта.

Министр подчеркнул, что телескоп не требуется для полноценного функционирования планетария. Он станет дополнительным оборудованием для выездных мероприятий, которые смогут проводить на площади перед обновленным учреждением или же за пределами Пензы.

По словам Бычкова, телескоп приобретут в ближайшее время. Он добавил, что, хотя ранее не предполагалась эта покупка (не было необходимости и возможности), сотрудники планетария решили пойти навстречу пензенцам, желающим наблюдать за звездным небом.

Новый планетарий открыли 2 сентября 2023-го. Работу он начал в тестовом режиме, который завершится 3 января. С этого дня там будет проходить по два сеанса в день: в 10:00 и 13:00.