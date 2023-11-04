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Культура

В «Ночь искусств» сотни пензяков повысили свой культурный уровень

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Возможностью приобщиться к культурным ценностям в «Ночь искусств» воспользовались сотни жителей Пензы. Выбор был широким: свои двери для бесплатного посещения распахнули музеи, театры, библиотеки, картинная галерея, киноконцертный зал, арт-пространство.

О том, как проходила акция, репортаж сетевого издания «ПензаИнформ».

В «Доме Мейерхольда» в 16:30 начались обзорные экскурсии. Посетители группами по 20-30 человек знакомились с экспозицией и с удовольствием разглядывали старинные предметы интерьера. Затем их ждал спектакль «АРТ» и фильм «Барышня и хулиган» с Владимиром Маяковским в главной роли.

В Пензенской картинной галерее «Ночь искусств» открылась в 18:00 в Зеленом зале народной песней. Директор галереи Кирилл Застрожный поздравил экскурсантов с Днем народного единства и напомнил, где и что можно будет посмотреть этим вечером. Затем любители живописи отправились любоваться полотнами.

В это время в Губернаторском доме было особенно оживленно. Посетители по достоинству оценили и бюсты правителей, и фигуры дамы с кавалером, и макет крепости, и игру света на гранях хрусталя. Дети, которых родители взяли с собой для культурного просвещения, тоже не скучали: для них устроили игру на знание сказок. Кроме того, гостей ждала персональная выставка художницы Натальи Ивановой и пластический спектакль.

Немало людей посетило и «Дом Бадигина», где на небольшом пространстве уместилось множество произведений искусства. В 18:00 там открылись выставки работ участников студии Ольги Новгородской «Формисты» и ювелирного искусства братьев Глазуновых.

В новом корпусе Пензенского государственного краеведческого музея на улице Белинского пензенцев ждало множество мероприятий: экскурсии, этнографический диктант, тематический вечер «Из нас слагается народ», музейный квест «А не пензяк ли я?».

В Литературном музее в «Ночь искусств» посетители полюбовались танцами и национальными костюмами народов Кавказа, оценили рисунки детей Донбасса и открыли для себя новые страницы в жизни Михаила Пришвина и Александра Куприна.

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