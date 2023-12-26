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Культура

Планетарий в Пензе уходит с тестового режима работы

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С 3 января 2024 года Пензенский планетарий начнет работать полноценно. С момента открытия он функционировал в тестовом режиме.

«Регулярная работа учреждения начнется с новогодних представлений для детей. Программы будут проходить два раза в день (в 10:00 и 13:00). Также с 3 января посетить планетарий смогут все желающие - для этого в период новогодних выходных запланировано по два сеанса в день, в 16:00 и 18:00», - сообщили в областном министерстве культуры.

Новый планетарий открыли 2 сентября. В начале осени чиновники говорили, что в течение месяца он будет работать в тестовом режиме. «Необходимо время, чтобы наладить все процессы деятельности», - заявляли в минкульте.

Под тестовым режимом понимается один сеанс в день. При этом заявок на посещение поступало огромное количество. Попытки дозвониться по номеру для записи оказывались безуспешными: либо не удавалось получить ответ, либо говорили, что билетов нет.

Но планетарий не распахнул свои двери для всех желающих ни через месяц, ни через два, ни через три.

Ситуацию разъясняли в областном минстрое, комментируя претензию пензячки 13 ноября: «Тестовый режим в планетарии продолжается в связи с тем, что необходимо завершить наладку оборудования, имеющего огромные возможности. К сожалению, это процесс, требующий значительного времени. Просим отнестись с пониманием».

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