В пензенском планетарии продолжают наладку оборудования

15.11.2023 | 09:50

Жительница Пензы занесла планетарий в «Черный список» - так называется одна из городских групп в соцсети «ВКонтакте». Причиной тому стал тестовый режим, в котором учреждение работает больше двух месяцев с момента официального открытия.

«Новый планетарий в черный список, открыли 2 сентября, а так все и не работает. Звонила сейчас туда - не работает, говорят. В тестовом режиме не записаться, зачем так рано открыли, если никто не может прийти!» - выразила горожанка свою позицию.

В начале осени в Министерстве культуры и туризма Пензенской области говорили, что работа планетария в тестовом режиме будет продолжаться в течение месяца. «Необходимо время, чтобы наладить все процессы деятельности», - заявляли в ведомстве.

Под тестовым режимом понимается один сеанс в день. При этом заявок на посещение поступает огромное количество. Попытки дозвониться на номер для записи оказываются безуспешными: либо не удается получить ответ, либо заявляют, что билетов нет.

Ситуацию разъяснили в областном минстрое, прокомментировав претензию пензячки 13 ноября: «Тестовый режим в планетарии продолжается в связи с тем, что необходимо завершить наладку оборудования, имеющего огромные возможности. К сожалению, это процесс, требующий значительного времени. Просим отнестись с пониманием».

Когда планетарий заработает полноценно, в ведомстве не уточнили.