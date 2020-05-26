Картинная галерея обменяется экспонатами с Третьяковкой

26.05.2020 | 19:36

Роберт Фальк не писал портреты в прямом понимании этого слова. Он считал, что важно уловить, как человек чувствует себя изнутри, а не то, как он выглядит внешне, и при этом зачастую словно угадывал трагическую судьбу своих героев. Так случилось и с художником Минчиным. Он умер от сердечного приступа вскоре после того, как его нарисовал Фальк.

В собрании Пензенской картинной галереи хранится около сорока работ живописца, объединившего русский модерн и авангард. Портрет Минчина считается одним из лучших в творческом наследии мастера. Поэтому именно его захотели увидеть в экспозиции в Третьяковке.

«Тонкий, яркий, интересный. Чисто фальковская манера письма и написания портрета. И как разнообразие к этому - совершенно другого характера работа, крымский пейзаж, вид Коктебеля, тоже очень интересно. По этим двум работам можно иметь представление о творчестве Фалька», - отметил директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

Взамен Пенза получит работы двух других русских авангардистов: натюрморты Рождественского и Куприна.

«Если учесть, что мы достаточно тесно сотрудничаем с Государственным Русским музеем, то это очередной шаг в становлении Пензенской картинной галереи как равноправного партнера ведущих федеральных художественных музеев», - пояснил Кирилл Застрожный.

Временный обмен между Третьяковской картинной галереей и пензенской планируют провести осенью.