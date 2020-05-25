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Культура

В Пензенской картинной галерее вывесят два полотна из Третьяковки

Печать

Пензенская областная картинная галерея имени К. А. Савицкого готовится к обмену шедеврами русского авангарда с Третьяковкой, а также к участию в московской выставке «Роберт Фальк», запланированной на декабрь - апрель.

Ожидается, что в экспозиции представят 250 произведений художника из музейных и частных собраний России, Армении и Чехии. В вернисаже примут участие и две работы Фалька из пензенской коллекции: это «Крымский пейзаж. Коктебель» (1914) и «Портрет художника Минчина» (1931).

«Учитывая первостепенное значение этих произведений для нашего собрания и их важную роль в основной экспозиции, Третьяковская галерея согласилась провести обмен экспонатами», - пояснили в галерее.

Таким образом, место полотен Роберта Фалька в основной экспозиции займут «Натюрморт с зеленой бутылкой» (1921) Василия Рождественского и «Натюрморт с искусственными цветами (Розовые цветы на черном фоне)» Алексея Куприна (1918).

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Гость||

Вывешивают трусы и майки сушиться, неучи, а полотна выставляют. Эээээх!

Гость||

смешно.

А для кого? Ходить то туда нельзя, даже в карнавальной маске

Гость||

А в Пензе вывешивают.

Имя: Гость
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