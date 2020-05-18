В Пензе в Международный день музеев рассказали об их разновидностях

18.05.2020 | 20:12

Роль музеев в жизни человечества переоценить невозможно. Они колыбель истории, в которой растет будущее. Материальное и духовное наследие прошлых времен обеспечивает связь народов и поколений.

«Первым музеем в нашей стране при Петре I была Кунсткамера еще в 1714 году. Музеи были не только местом, где хранятся предметы старины или какие-то артефакты, но и организациями, которые воспитывают и обучают», - рассказал заведующий музеем В. О. Ключевского Александр Плешков.

В Пензенской области десятки (если не сотни) музеев. Очень востребованными являются краеведческие. Главный находится в региональном центре. Есть хранилища местной истории практически в каждом районе губернии.

Пожалуй, самый знаменитый сурский памятник материальной и духовной культуры - это музей-усадьба «Тарханы». Не меньшее внимание людей привлекает Золотаревское городище.

Музеи есть ведомственные и школьные, профессиональные и любительские, государственные и даже частные.

«Целый архив 121-го пехотного пензенского полка графа Милютина, который мы выставляем. Это солдатские книжки, фотографии, знаки отличия, обмундирование, вооружение, снаряжение, амуниция, списки личного состава, письма, переписки, приказы, рапорта, личные вещи, предметы быта солдат и офицеров полка», - сообщил основатель пензенского музея русской военной истории Томас Янчаускас.

В последнее время музеи стремятся использовать современные технологии. Процесс познания от этого становится более ярким и полезным.

«Музей будет интерактивный. Интерактив будет заключаться в том, что мы будем использовать аудиогиды, потому что экскурсоводы здесь будут работать не всегда. Также мы будем использовать мультимедийный стол, в который будут закачаны специальные программы, и каждый экспонат будет иметь отдельную историю: возникновения и находки», - пояснила председатель совета РО ООД «Поисковое движение России» Лариса Казакова.

Самыми доступными музеями во всем мире являются те, что находятся под открытым небом. Там не нужно платить за вход и заказывать экскурсии, экспонаты разрешается трогать руками.

В общем, музеи позволяют человеку вспомнить о важном и подлинном.