Дата и время «Ночи музеев» установлены только ориентировочно

24.04.2020 | 19:20

Если «Ночь музеев» в 2020 году состоится, то в Губернаторском доме посетители увидят картины современной пензенской художницы Натальи Кахтюриной. Живописец готовится представить около 80 работ, долженствующих отразить разные стороны ее творчества.

«Человеку должно быть интересно, чтобы он пришел на выставку и посмотрел, как художник пишет пейзажи, как - портреты, как - натюрморт. Мне вот это и хочется показать. Я работала очень давно, потом забросила, пошла графика, акварель, пастель», - рассказала член Творческого союза художников России Наталья Кахтюрина.

В экспозицию войдут как давние работы, так и свежие, недавно вышедшие из-под кисти мастера. Зритель, гуляя по залам, сможет пройтись по Сурскому краю и солнечной Италии, полюбоваться горами, которые создала природа, и цветами, выращенными руками Натальи.

«Ночь музеев» намечена на 16 мая, начало запланировано пока ориентировочно - все в итоге решится по ситуации с коронавирусом.