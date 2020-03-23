23.03.2020 | 18:48

Стена в Зеленом зале картинной галереи выглядит не так, как привыкли постоянные посетители. Вместо портретов и пейзажей - русские иконы. Из запасников достали наиболее ценные и интересные образцы. Самые старые датируются XVII веком. Теперь это их постоянное место и именно с рассказа об этих работах будут начинаться экскурсии.

Сотрудники говорят, так сложилось, что уже много лет выставка икон отсутствовала в основной экспозиции. Пробел решено восполнить.

«Мы достали 30 икон из запасников, порядка десяти из них подготовлены вновь к экспонированию, они подреставрированы», - рассказал директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

Вообще в фондах картинной галереи около двухсот икон. Разместить большее количество в рамках постоянной экспозиции не позволяет дефицит площадей.

Работы пока не подписаны. Сотрудники заказали особые этикетки на русском и английском и ждут их прибытия. Тогда горожанам будет сразу понятно, что за шедевр перед ними.

«Икона «Тайная вечеря» является одной из самых крупных в прямом смысле этого значения работ из собрания иконописи картинной галереи. Работа датируется серединой XIX века, она написана по всем канонам, по всем правилам, на довольно толстом материале, толстой доске, поэтому сама доска требовала реставрации. Работы проводились и будут проводиться, они не совсем закончены», - пояснил заместитель директора Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Дмитрий Бушмин.

Почти все подобные произведения, хранящиеся в Пензе, безымянны, известно авторство только некоторых.

«Среди них складень Ильи Балякина, который датируется 1766 годом, он представлен в витрине экспозиции Зеленого зала», - отметил Дмитрий Бушмин.

С обновления помещения изменения только начинаются.

«Думаю, у нас на 50-60% обновится и основная экспозиция картинной галереи, мы к этому давно шли. У нас есть работы, которые не были представлены в ней, но сейчас готовы. После 15 апреля пришедшие посмотрят на экспозицию - она будет другой», - сообщил Кирилл Застрожный.

Предыдущая полная смена экспозиции в Пензенской картинной галерее была около двух десятков лет назад.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.