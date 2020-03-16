16.03.2020 | 08:27

В пензенском драмтеатре выступили актеры из Воронежа. В субботу, 14 марта, «Театр равных» показал на малой сцене спектакль «Граждане, или Прелести культуры» по рассказам Михаила Зощенко.

«Театр равных» - это социально-культурный проект, где на сцене наряду с обычными молодыми людьми играют юноши и девушки с ограниченными возможностями здоровья», - сообщается на сайте пензенского драмтеатра.

Сейчас «Театр равных» гастролирует по городам Приволжского и Центрального федеральных округов. Спектакль в Пензе прошел на безвозмездной основе - его смогли увидеть представители социально незащищенных групп населения, в том числе инвалиды.

Всего в репертуаре воронежского театра восемь спектаклей по произведениям Гоголя, Аверченко, Платонова, Драгунского, Андерсена и других авторов.

«Граждане, или Прелести культуры» поставлены по мотивам семи рассказов Зощенко.

«Слаженный исполнительский ансамбль, яркие актерские работы, интересная мобильная сценография, выразительные костюмы, живое музыкальное сопровождение на гармони - все это вызвало очень теплый прием у пензенской публики, во время действия и в финале спектакля не раз звучали аплодисменты», - резюмировали представители драмтеатра.

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