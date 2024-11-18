У пензенского драмтеатра установят 3 новогодние световые фигуры

18.11.2024 | 14:52

Пензенский областной драматический театр решил приобрести три новогодние световые фигуры для оформления собственной территории. Информация об этом 15 ноября появилась на портале госзакупок.

Это елка высотой 3,5 м за 43 000 рублей, снеговик (1,8 м, 52 400) и олени с санями (1,8 м, 160 400). Общая сумма - 255 800 рублей.

Металлические арт-объекты должны быть предоставлены культурному учреждению не позднее 5 декабря, уточняется в документе.

Ранее сообщалось, что к Новому году в центре Пензы установят более 40 светодиодных елок, причем не только на площади Ленина, но и в скверах имени Белинского, Славы, на Фонтанной площади.

На Соборной площади по традиции появятся светящиеся ангелы, в сквере «Копилка пословиц» - шар с красным бантом, в сквере Славы - новогодняя арка. На площади Ленина смонтируют две цифровые инсталляции «2025»: со стороны Московской и Кирова.