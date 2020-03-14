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Культура | В Пензе выступила звезда шансона Катерина Голицына

14.03.2020|17:26
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В Пензе Катерину Голицыну любят и ждут. Певица общалась с местными дамами как со старыми подругами.

«Спасибо, что сразу вышли, - я увидела, что полный зал молодежи. Все - мои ровесники, значит, вечер пройдет легко и свободно. Дорогие мои люди, я в Пензе не была лет пять!» - отметила она.

Многократный лауреат премии «Шансон года», участница фестивалей «Эх, Разгуляй!» и «Славянский базар» поет в основном про любовь. Этим и покоряет своих ровесниц.

Катерина Голицына (настоящая фамилия певицы - Яковлева) - потомственная кубанская казачка. Ее артистический образ вполне соответствует происхождению: вольность, непокорный нрав - все, что свойственно уроженке Краснодарского края.

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Гость|14.03.2020 19:27|

Звездой она сама себя назначила?

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