14.03.2020 | 18:51

В Пензе прошел городской этап всероссийского конкурса «Живая классика». Туда попали только лучшие школьные чтецы. Только пять минут было у каждого, чтобы показать свою творческую интерпретацию известных литературных произведений.

«Ежегодно в нем принимают участие около 100 человек. В этом году на конкурс заявились ученики из 37 образовательных учреждений», - сообщила главный специалист Управления образования г. Пензы Екатерина Васильева.

В состязании подростки читали наизусть отрывки прозы. Восьмиклассник Алексей Мельников выбрал произведение не из школьной программы - роман «1984» британца Джорджа Оруэлла.

«Отрывок весьма интересный, но в то же время сложный. Тем не менее мне было легко его выучить, потому что я люблю этот роман», - рассказал ученик.

Поклонники литературы декламировали фрагменты русских и зарубежных произведений.

«Тяготею к ужасам и мистике, поэтому я выбрала Николая Васильевича Гоголя, который в своем произведении затрагивает двойственность человеческого «я», потерю самого себя. Это «Нос», - отметила ученица школы № 11 г. Пензы София Щеголева.

«Очень радостно видеть, что детей классика волнует, что она им нравится. Значит, есть надежда у нас, что они сами, став взрослыми, будут приобщать своих детей к этому вечно живому искусству», - подчеркнула председатель жюри Ирина Ключарева.

Победители муниципального тура смогут побороться за выход во всероссийский этап. Представители Пензенской области туда попадают каждый год.

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