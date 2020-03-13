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Культура | На сцене драмтеатра выступил певец и актер Евгений Дятлов

13.03.2020|16:26
Печать

В драматическом театре выступил певец, актер театра и кино Евгений Дятлов. Артиста пензенцы любят и с удовольствием приходят на его концерты.

«Совершено недавно мы отпраздновали праздник 8 Марта. И пока еще шлейф не осел, мне кажется, это разумный старт всем мужчинам как-то встрепенуться после зимы, увидеть женщин, влюбиться в них», - отметил заслуженный артист России.

В программу, которую представил Дятлов, вошли песни из кинофильмов, авторские произведения, романсы.

Выступил Дятлов вместе с музыкантами из «АкадЭм-квинтета». Они постоянно гастролируют с ним.

Пензу заслуженный артист России посетил в рамках большого тура, охватывающего не один десяток российских городов.

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Гость|13.03.2020 19:29|

Настоящий певец и артист!!!

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