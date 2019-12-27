27.12.2019 | 18:37

Здание Законодательного собрания Пензенской области открыло свои двери детям с ограниченными возможностями здоровья. Новогодняя елка собрала всех.

Разная нечисть пыталась испортить праздник, но на помощь пришла Снегурочка.

Долго мучили детей Кикимора, Леший и Кощей Бессмертный, но в сказке победило добро. Все благодаря визиту Деда Мороза.

На праздничной елке особенно чествовали Викторию Батарову - призера чемпионата мира по шахматам среди инвалидов.

«Играть было трудно, но меня поддерживали мама, все друзья, я чувствовала, что вся Пенза за меня болеет, и именно это мне помогло играть и показать достойный результат», - рассказала девочка.

Все участники новогоднего представления получили сладкие подарки.