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Культура | В Губернаторском доме выставят лучшие экологические фотографии Поволжья

27.12.2019|10:01
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В понедельник, 30 декабря, в Губернаторском доме в Пензе в 11:00 откроется передвижная выставка лучших работ III фестиваля-фотоконкурса «Экология - Безопасность - Жизнь». Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Конкурс проводится с 2017 года в регионах Приволжского федерального округа. В этом году в феврале-марте прошли региональные фотоконкурсы, лучшие работы поступили в ульяновский краеведческий музей на итоговую выставку. Они и представлены в передвижной экспозиции.

Выставка включает 65 фотографий из 10 регионов Приволжского федерального округа: Ульяновской, Пензенской, Самарской, Нижегородской и Кировской областей, Пермского края, Марий Эл, Чувашии, Удмуртии и Башкирии. Также к участию в проекте в 2019 году присоединился музей «Арт-Донбасс» Донецкой Народной Республики.

Работы представлены в пяти номинациях: «Эковзгляд» - проблемы экологии, «Фотопейзаж» - ландшафтная съемка, «Фотоохота» - флора и фауна, «Мобильный фоторепортер» - фото, снятые на камеру телефона или планшета, «Юный фотонатуралист» - фото детей до 16 лет.

Лучшие работы фотоконкурса «Экология - Безопасность - Жизнь» путешествуют по регионам ПФО: они уже экспонировались в Чувашии, Татарстане, Мордовии, Удмуртии, Оренбурге, Нижнем Новгороде. Ознакомились с ними и в Донбассе.

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Гость|27.12.2019 10:31|

попы-то разрешили?

Это здание они давно своим считают

Имя: Гость
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