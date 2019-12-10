10.12.2019 | 10:05

Крупнейший по объемам строительства жилья застройщик Пензенской области - группа компаний «Территория жизни» - создал ресурс быстрого обмена квартир. С его помощью можно оперативно поменять свою квартиру на новую, расположенную в современном жилом комплексе «Арбековская застава».

На сайте обменквартирпенза.рф опубликована пошаговая инструкция. Начать предлагается с подбора новой квартиры: определить количество комнат, площадь жилья, желаемое время заселения и другие параметры. После того как выбранная квартира в новостройке забронирована, клиент отправляет заявку на продажу старого жилья, получает его оценку и предложение по обмену.

«Сервис по обмену квартир - часть большой программы выгод «Винегрет» от «Территории жизни». В ней мы собрали лучшие акции, чтобы потенциальные новоселы могли выбрать ту, которая им нужнее. Обмен квартиры - это один из самых популярных «ингредиентов» нашего «Винегрета». Кстати, на сайте сформировался каталог вторичных квартир, которые могут быть интересны покупателям, рассматривающим предложения вторичного рынка», - рассказывает директор по маркетингу и продвижению ГК «Территория жизни» Микаил Намазов.

Помимо «Обмена квартир» в новогоднем «Винегрете» от застройщика имеется еще три полезных ингредиента. В том числе акция «Не плати, пока не получишь ключи». Это беспроцентная smart-рассрочка от «Территории жизни». Десятую часть стоимости квартиры в ЖК «Арбековская застава» клиент платит при заключении сделки, еще 10% - через 3-6 месяцев после этого, а остальные деньги - по завершении строительства дома.

Среди составляющих программы выгод «Винегрет» - ипотека с платежами от застройщика и скидка на оплату наличными. Застройщик готов снизить стоимость каждого квадратного метра вашей будущей квартиры на 1 000 рублей при условии, что в сделке не участвуют ипотечные или кредитные средства, а также средства специализированных сертификатов на приобретение жилья.

Подробнее об условиях участия в программе можно узнать на сайте арбековскаязастава.рф и по телефону + 7 (8412) 203-000, а также в офисе продаж ГК «Территория жизни», расположенном по адресу: г. Пенза, ул. Генерала Глазунова, д. 7.