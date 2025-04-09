В Пензе грузовик с логотипом «Магнита» въехал в торговый центр

09.04.2025 | 11:54

В среду, 9 апреля, в пензенском микрорайоне Дальнее Арбеково случилось нестандартное ДТП: водитель грузового фургона с логотипом торговой сети «Магнит», сдавая назад, въехал в стеклянную входную группу торгового центра «Застава».

На кадрах, выложенных в Сеть, видно, что стекло вылетело практически полностью, а металлические конструкции погнулись от удара. Асфальт возле ТЦ залит водой.

«Нормально припарковался», - прокомментировала за кадром женщина, снявшая видео.

На ЧП не замедлили откликнуться комментаторы.

«Как так вообще можно? Может, устал очень, он же бордюр должен был почуять», - предположил один.

«Наверное, навигатор так завел», - пошутил другой.

А вот водителю явно не до смеха: на записи видно, как он растерянно бродит среди осколков стекла и что-то объясняет по сотовому телефону.