07.12.2019 | 17:57

Первый благотворительный концерт под названием «Зимний вечер добра» посетило не так много людей. В малом зале Центра культуры и досуга собралось около 30 неравнодушных человек, пожелавших помочь пензенцам с ограниченными возможностями здоровья. Все вырученные за билеты средства пойдут на новогодние подарки для инвалидов.

«Я думаю, что это станет хорошей традицией, будут, соответственно, и «Весенний вечер добра», «Летний вечер добра». То есть это не одноразовое мероприятие, а начало крупной акции», - рассказал организатор концерта Кирилл Силков.

Концертная программа была подготовлена силами людей с ограниченными возможностями здоровья. Целью данного мероприятия ставилось показать жителям губернии, что человек в инвалидной коляске или в темных очках - такой же полноправный член общества, как и все остальные. А в плане творчества таким артистам могут позавидовать даже звезды эстрады.

15 номеров, песни и стихи - таким получился полуторачасовой благотворительный концерт, посвященный международному Дню инвалидов.