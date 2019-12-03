03.12.2019 | 16:42

Муниципальный русский народный оркестр «Пенза» принял поздравления: ему исполнилось 60.

На сцену вышли не только действующие участники коллектива. Валерий Смоляков в оркестре - со дня основания, 35 лет был его дирижером. Ему в 2019 году исполнилось 80.

«Ребята, музыканты решили меня немножко «омолодить» и пригласили подирижировать сегодня некоторыми произведениями. Я очень доволен, спасибо! Этот оркестр мне как родной, и приятно, что иногда стариков не забывают», - отметил дирижер оркестра «Пенза» в 1974-2009 гг. Валерий Смоляков.

На таких концертах, как правило, нет случайных зрителей. С творчеством коллектива-юбиляра собравшиеся были хорошо знакомы.

«Потрясающий оркестр, живая музыка, мы просто заряжаемся здесь энергетикой!» - рассказала женщина.

«Замечательно, всегда рад послушать, при любой возможности», - поделился пензенец.

В восторге от работы коллектива и его новые друзья - артисты театра и кино Георгий Мартиросьян и Катерина Шпица. В ноябре они участвовали в совместном музыкально-поэтическом проекте «Метель», созданном по пушкинской повести, а теперь прислали юбилярам видеопоздравление.

«Я желаю вам в коллективе хорошего настроения, всем - крепкого здоровья и долгого интересного творческого пути», - произнесла Катерина.

«Метель» обещают показать и в городе на Суре. А руководитель этого проекта, специально приехавший на юбилей оркестра, заявил, что готов сотрудничать с Пензой и дальше.