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Культура | В драмтеатре состоялась премьера спектакля «Дон Хиль. Версия»

30.11.2019|17:21
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Звуки менуэта Луиджи Боккерини погружали публику в атмосферу XVIII века. Через несколько минут на сцене драматического театра начался спектакль по пьесе, написанной столетием ранее, но адаптированной к современности. А потому постановку так и назвали «Дон Хиль. Версия» и посвятили ее народной артистке России Людмиле Лозицкой, которая 60 лет назад играла в этой комедии главную роль.

«На мой взгляд, это достаточно удачный проект, очень яркий, необычный. Хороший подарок пензенскому зрителю», - отметил художественный руководитель Пензенского драматического театра Сергей Казаков.

Спектакль создала постановочная группа из Санкт-Петербурга. Режиссер - Борис Гуревич, главный художник - заслуженный деятель искусств России Мария Брянцева.

«Любимый автор, любимая пьеса, всегда хотелось ею заниматься. Всегда хотелось вернуться в Пензу, где я много лет назад ставил три спектакля. Звезды сошлись, и вот мы с Марией Брянцевой сюда приехали. Нас пригласили, мы этому очень рады», - рассказал Борис Гуревич.

Спектакль «Дон Хиль. Версия» - это комедия, где есть интриги, юмор, закрученный сюжет, сердечные переживания. Зрителю показали историю о девушке, которая, переодевшись мужчиной, отправляется за своим неверным возлюбленным, чтобы вернуть его.

«Дон Хиль. Версия» - это вторая премьера 227-го сезона в Пензенском драматическом театре.

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