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Культура | В краеведческом музее Пензы откроется выставка о советско-финляндской войне

29.11.2019|16:30
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В субботу, 30 ноября, в 12:00 в Пензенском краеведческом музее откроется передвижная выставка «На той войне незнаменитой». Она посвящена 80-летию начала советско-финляндской войны 1939-1940 годов.

Экспозиция рассказывает о формировании и боевом пути 111-го лыжного батальона и пензенцах, принимавших участие в вооруженных действиях. Девять из них были удостоены звания Героя Советского Союза.

«В музее можно будет увидеть их фотографии и документы, награды, элементы обмундирования Красной армии конца 1930-х годов. Также в экспозиции представлены личные вещи уроженца Пензы, Героя Советского Союза Анатолия Краснова», - сообщили в Пензенском государственном краеведческом музее.

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Гость|29.11.2019 17:04|

Верните танк на место

Гость|29.11.2019 17:09|

Гость писал(a):

Верните танк на место
Не было никакого танка, вам померещалось. Если докажите что танк мой, то есть что он был, то я вам его подарю

Имя: Гость
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