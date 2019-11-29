29.11.2019 | 16:30

В субботу, 30 ноября, в 12:00 в Пензенском краеведческом музее откроется передвижная выставка «На той войне незнаменитой». Она посвящена 80-летию начала советско-финляндской войны 1939-1940 годов.

Экспозиция рассказывает о формировании и боевом пути 111-го лыжного батальона и пензенцах, принимавших участие в вооруженных действиях. Девять из них были удостоены звания Героя Советского Союза.

«В музее можно будет увидеть их фотографии и документы, награды, элементы обмундирования Красной армии конца 1930-х годов. Также в экспозиции представлены личные вещи уроженца Пензы, Героя Советского Союза Анатолия Краснова», - сообщили в Пензенском государственном краеведческом музее.