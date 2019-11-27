Пензенское информационное агентство|18+|Среда|27 ноя 2019|20:04
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  70.80  |  $  64.35

Культура | В Пензе специалисты ТЮЗа обсудили проблемы артистов-любителей

27.11.2019|16:38
Печать

Самодеятельность перестает быть таковой, потому как за любительские детские и юношеские театральные коллективы взялись специалисты ТЮЗа.

«Мы готовы на все: подсказать, помочь, научить», - отметил художественный руководитель пензенского театра юного зрителя Владимир Карпов.

Его пригласили в качестве эксперта на заседание круглого стола, который посвящен артистам-любителям.

«Лично я хочу, чтобы у нас театральная деятельность среди детских коллективов расширялась, улучшалась и как можно больше детей принимали в этом участие. Главный плюс - это то, что дети собраны, вырабатывают память и дружат», - рассказала организатор круглого стола Людмила Лизунова.

Совещание провели по следам фестиваля «Театральный калейдоскоп. Удивительный мир - театр». В его рамках юные артисты выступали на разных площадках города.

Но больше на заседании все же говорили не о достижениях, а о проблемах. Их много.

«Отсутствие кадров, специалистов в этой области, особенно в работе с детьми, потому что мало кто едет в районы: заканчивают учебные заведения и уезжают в Москву, в город куда-то. Это, наверное, самая большая проблема. И, думаю, недостаток учебного, педагогического, методического материала», - пояснил Владимир Карпов.

Всего в Пензенской области насчитывается около 40 самодеятельных детских и юношеских театральных коллективов.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!