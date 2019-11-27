27.11.2019 | 16:38

Самодеятельность перестает быть таковой, потому как за любительские детские и юношеские театральные коллективы взялись специалисты ТЮЗа.

«Мы готовы на все: подсказать, помочь, научить», - отметил художественный руководитель пензенского театра юного зрителя Владимир Карпов.

Его пригласили в качестве эксперта на заседание круглого стола, который посвящен артистам-любителям.

«Лично я хочу, чтобы у нас театральная деятельность среди детских коллективов расширялась, улучшалась и как можно больше детей принимали в этом участие. Главный плюс - это то, что дети собраны, вырабатывают память и дружат», - рассказала организатор круглого стола Людмила Лизунова.

Совещание провели по следам фестиваля «Театральный калейдоскоп. Удивительный мир - театр». В его рамках юные артисты выступали на разных площадках города.

Но больше на заседании все же говорили не о достижениях, а о проблемах. Их много.

«Отсутствие кадров, специалистов в этой области, особенно в работе с детьми, потому что мало кто едет в районы: заканчивают учебные заведения и уезжают в Москву, в город куда-то. Это, наверное, самая большая проблема. И, думаю, недостаток учебного, педагогического, методического материала», - пояснил Владимир Карпов.

Всего в Пензенской области насчитывается около 40 самодеятельных детских и юношеских театральных коллективов.