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Культура | В картинной галерее выставили работы А. Омельченко и А. Шалаева

24.11.2019|11:47
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«При всем их академизме, при всей их классике, у них есть свой незабываемый почерк, их неповторимая натура и манера письма, которая отличает двух этих великих мастеров», - оценил своеобразие авторов полотен заместитель директора Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Дмитрий Бушмин.

Анатолий Омельченко и Алексей Шалаев. Без них трудно представить современную пензенскую школу живописи. В картинной галерее открылась совместная выставка работ двух художников. В какой-то степени ее можно считать юбилейной. Если сложить возраст мастеров, получится 130 лет!

«Они уникальны и дополняют друг друга именно в совместной выставке. Алексей больше в портретном жанре, Анатолий - у него великолепные, продуманные композиционные пейзажи, городской пейзаж»,- рассказал председатель Пензенского отделения Союза художников России Виктор Шабанов.

«Оба мастера получили прекрасное художественное образование в нашем училище. Они имеют опыт не только написания, рисования картин, каждый имеет опыт и преподавания мастерства, которым они владеют, молодым художникам, студентам», - отметила директор Пензенского художественного училища им. К. А. Савицкого Галина Васина.

Экспозиция «Живопись в русле традиций» заняла два зала галереи, часть работ разместили в коридоре. Всего на выставке представлено более 200 живописных полотен.

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