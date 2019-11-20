20.11.2019 | 17:39

«Здравствуйте, я Адучаева Настя, мне 6 лет. Я из города Саратова», - представилась девочка.

Она самая маленькая участница межрегионального конкурса «Мозаика вечных шедевров». Он посвящен грядущему в 2020-м 335-летию гениального композитора Иоганна Себастьяна Баха.

На музыкальные состязания прибыли больше ста школьников и студентов из Пензенской и Саратовской областей.

Анастасия - лауреат второй степени в своей возрастной группе.

«Мне было страшно, но я просто собралась и сыграла», - поделилась она.

«Была сложная программа с точки зрения понимания стиля. Вы же понимаете, что это не вот окружающее звуковое пространство, что это историческая эпоха. Она требует и каких-то знаний и интуиции, и определенной глубины, которая у талантливых детей с рождения всегда есть», - высказал свое мнение председатель жюри конкурса «Мозаика вечных шедевров» Александр Рыбин.

Жюри высоко оценило способности участников: из 110 человек - 41 лауреат, 42 дипломанта. Подарком для всех стал концерт Александра Рыбина. Профессор Нижегородской государственной консерватории имени Глинки сыграл сонаты Моцарта и современника Баха - Скарлатти.