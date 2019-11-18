18.11.2019 | 14:28

В пятницу, 22 ноября, в Пензе откроется персональная выставка заслуженного художника Российской Федерации Никаса Сафронова «Ожившие полотна».

Выставка ознакомит зрителя с различными периодами творчества мастера. На ней будет представлено более 60 живописных и графических работ различных жанров: пейзажи, натюрморты, сюжетные сюрреалистические композиции, среди которых полотна в уникальном авторском стиле Dreаm Vision.

Также посетители экспозиции смогут оценить мастерство Сафронова-портретиста. На выставке будут представлены портреты известных актеров и медийных личностей. Безусловно, интерес вызовут архитектурные пейзажи, в которых автор пытается запечатлеть ускользающую сущность своих видений и снов.

Выставка будет действовать в Губернаторском доме (ул. Советская, 5) до 12 января 2020 года, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Пензенской области.