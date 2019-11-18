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Культура | В пензенском Губернаторском доме откроется выставка Никаса Сафронова

18.11.2019|14:28
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В пятницу, 22 ноября, в Пензе откроется персональная выставка заслуженного художника Российской Федерации Никаса Сафронова «Ожившие полотна».

Выставка ознакомит зрителя с различными периодами творчества мастера. На ней будет представлено более 60 живописных и графических работ различных жанров: пейзажи, натюрморты, сюжетные сюрреалистические композиции, среди которых полотна в уникальном авторском стиле Dreаm Vision.

Также посетители экспозиции смогут оценить мастерство Сафронова-портретиста. На выставке будут представлены портреты известных актеров и медийных личностей. Безусловно, интерес вызовут архитектурные пейзажи, в которых автор пытается запечатлеть ускользающую сущность своих видений и снов.

Выставка будет действовать в Губернаторском доме (ул. Советская, 5) до 12 января 2020 года, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Пензенской области.

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Гость|18.11.2019 14:44|

Эт чё за петух?

Гость|18.11.2019 14:52|

За что? Чем пензенцы заслужили это? Лучше бы выставку местных молодых художников провели, в их работах гораздо больше живописи и мастерства.

Имя: Гость
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