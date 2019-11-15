15.11.2019 | 17:42

На сцену Пензенского дома ветеранов вышли волонтеры проекта «Опера добра», делающего доступной культурную среду для опекаемых в стационарных учреждениях системы социальной защиты. Его руководитель - выпускница Московской консерватории имени П. И. Чайковского, лауреат международных конкурсов Юлия Куренева.

«Почему именно опера? Во-первых, потому что наши слушатели больше всего понимают именно эту музыку, с того поколения. Мы поем не только оперу, а еще и камерную музыку - романсы, народные песни в академическом исполнении», - сообщила она.

Практически все собравшиеся в зале никогда не бывали на концерте с участием оперных артистов. И получили сюрприз: певцы из столицы сами к ним приехали.

«Здесь наши выступают, а московские - в первый раз», - отметила пенсионерка.

В Пензенской области участники проекта «Опера добра» дадут шесть концертов, а затем три - в Саратове.