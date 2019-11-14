14.11.2019 | 15:45

Есть в этом что-то очень необычное и завораживающее - японец за органом. Но в Европе к такому зрелищу уже привыкли: Кензуке Охира является постоянным участником известных органных фестивалей.

Перед концертом в Пензе музыкант подтвердил: у него на родине инструмент непопулярен. Но Кензуке уже давно постоянно живет в Германии.

«Учился в Штутгарте на органиста, играю каждый день на органе в местной церкви. У органа так много труб, так много возможностей - мне это нравится. Самое удивительное, что органы везде разные - во Франции, Америке, Японии они звучат по-разному, и это замечательно», - рассказал органист.

В Германии Охира стал основателем клуба «Бах-кантата». С исполнения произведений этого великого композитора и начался концерт в Пензе. А потом горожане услышали то, как звучит на органе музыка Акиры Нишимуры, Юи Какинумы и Асахи Мацуоки.

В России Охира никогда раньше не был, и выступление в Пензе стало первым в гастрольном туре. В стране все его поражает своими размерами - аэропорты, города, и даже орган показался непривычно большим.