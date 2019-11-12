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Культура | В картинной галерее прозвучала музыка И. Брамса и Р. Шумана

12.11.2019|15:08
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В Зеленом зале картинной галереи имени К. А. Савицкого состоялся концерт Вячеслава Денисова (скрипка) и Сергея Суднева (фортепиано).

«С 1985 года, когда я приехал сюда, концерты проводились в основном здесь, не было органного зала. Это была центральная концертная площадка для камерного музицирования, потому что обладает хорошей акустикой», - рассказал музыкант Сергей Суднев.

Мужчины исполнили произведения романтической направленности И. Брамса и Р. Шумана.

Зрителей на концерте было даже больше, чем планировали организаторы. Для них пришлось поставить дополнительные стулья.

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