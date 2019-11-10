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Культура | Старшеклассники пензенской гимназии № 13 попробовали себя на сцене

10.11.2019|14:57
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Тринадцатая гимназия превратилась в драматический театр. Учащиеся 8-11-х классов попробовали себя на сцене. Для многих школьников это первый актерский опыт. Кристина Лобачева задействована в водевиле «Женитьба Бальзаминова» - девочка играла Анфису.

«Я очень вжилась в роль. Я в принципе очень эмоциональный человек, и эта роль очень мне подходит», - рассказала Кристина.

А вот великий комбинатор Остап Бендер, герой романа Ильфа и Петрова «12 стульев», у восьмиклассника получился скромным и даже немного стеснительным.

Идейным вдохновителем театрального фестиваля выступила директор гимназии Елена Тымченко.

«Ощущение, которое переполняет мое сердце, мою душу, - это, конечно же, ликование. Наши дети не только за школьной партой могут быть одаренными, способными, красивыми, умными. Они гармонично разносторонне развиты, что позволяет им быть по-настоящему счастливыми людьми», - порадовалась директор гимназии № 13 Елена Тымченко.

А взобраться на «Театральный Олимп», именно так называется фестиваль, начинающим актерам помогали известные пензенские режиссеры.

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