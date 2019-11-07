07.11.2019 | 18:47

Сначала Илья Захаров растопил сердца членов жюри, исполнив пьесу «Апрель. Подснежник» из «Времен года» П. И. Чайковского. А затем повеселил и удивил своим мастерством, сыграв украинскую народную песню.

Илья Захаров побывал на известном в Европе конкурсе «Пражские дни гармоники». Уровень его участников очень высок, поэтому поначалу Илья даже не ожидал, что его отметят.

«Мы сидели, слушали, я думал: «Все, у меня ничего не будет», после этого я немного прислушался к голосу, что надо быть уверенным в себе, и нормально настроился », - рассказал юный музыкант.

В итоге Илья стал лауреатом I степени в своей возрастной категории.

Талантливый пензенец занимается каждый день по три часа, но и этого, оказывается, недостаточно.

«Нужно три компонента: прежде всего, большие способности ученика, второе - большая заинтересованность родителей и, естественно, преподаватель и наличие очень хорошего инструмента. А это за сотенку уже стоит», - отметил преподаватель по классу аккордеона ДМШ № 5 Павел Тачков.

Менее через месяц Илья отправится уже на другой престижный конкурс. Он пройдет в Уфе.