Актеры драмтеатра сыграли в постановках студентов ГИТИСа

30.10.2019 | 18:09

Актеры пензенского драматического приняли участие в постановках студентов режиссерского факультета ГИТИСа. Даже народная артистка России Галина Репная была задействована в спектакле «Клоп» по пьесе Владимира Маяковского.

Творческая лаборатория «За Мейерхольдом» действует в рамках III Международного театрального фестиваля «МаскерадЪ». На малой сцене драмтеатра молодые столичные режиссеры демонстрировали эскизы спектаклей, которые в свое время ставил Всеволод Эмильевич.

«Я использовала те приемы, которые Мейерхольд использовал в работе с пластикой, то есть мы пытались это действие построить не психологически, а именно через пластическое выражение», - рассказала режиссер Ленара Гадельшина.

Оценивал работу своих студентов ректор Российского института театрального искусства Григорий Заславский. В Пензе он частый гость.

«В первую очередь это наши добрые отношения с Сергеем Казаковым. Причем у нас непростые отношения: я и ругаю его очень часто, и каких-то премий, которые он очень хочет получить, не даем», - отметил ректор.

Нередко Григорий Заславский критикует и спектакли, поставленные в творческой лаборатории, что, несомненно, идет на пользу начинающим режиссерам.