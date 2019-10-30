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Культура | Актеры драмтеатра сыграли в постановках студентов ГИТИСа

30.10.2019|18:09
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Актеры пензенского драматического приняли участие в постановках студентов режиссерского факультета ГИТИСа. Даже народная артистка России Галина Репная была задействована в спектакле «Клоп» по пьесе Владимира Маяковского.

Творческая лаборатория «За Мейерхольдом» действует в рамках III Международного театрального фестиваля «МаскерадЪ». На малой сцене драмтеатра молодые столичные режиссеры демонстрировали эскизы спектаклей, которые в свое время ставил Всеволод Эмильевич.

«Я использовала те приемы, которые Мейерхольд использовал в работе с пластикой, то есть мы пытались это действие построить не психологически, а именно через пластическое выражение», - рассказала режиссер Ленара Гадельшина.

Оценивал работу своих студентов ректор Российского института театрального искусства Григорий Заславский. В Пензе он частый гость.

«В первую очередь это наши добрые отношения с Сергеем Казаковым. Причем у нас непростые отношения: я и ругаю его очень часто, и каких-то премий, которые он очень хочет получить, не даем», - отметил ректор.

Нередко Григорий Заславский критикует и спектакли, поставленные в творческой лаборатории, что, несомненно, идет на пользу начинающим режиссерам.

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Гость|30.10.2019 18:39|

А русские режиссёры бывают?

Гость|30.10.2019 18:44|

penzainform.ru писал(a):

Актеры драмтеатра сыграли в постановках студентов ГИТИСа
Казнить нельзя помиловать.

Имя: Гость
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