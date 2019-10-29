29.10.2019 | 18:03

Пензенский мастер Анатолий Симбуховский отрыл очередную персональную выставку. Все работы выполнены в технике «художественный переплет». Экспозиция называется «Сказка рядом с нами». Шкатулки, книги, пасхальные яйца - лучшее за последние три года.

«Процесс сам по себе не такой трудный, как мысленный. Мыслить надо больше, создавать картинку, чтобы она была не повторяющейся, чтобы в ней присутствовала красота», - рассказал мастер.

Симбуховский трудится учителем технологии в гимназии № 1, там же занимается с ребятами в студии «Золотой фолиант». Подготовить новый вернисаж своему наставнику помогали трое его воспитанников. Однако на открытие выставки пришли только двое маленьких мастеров: еще одному не позволила присутствовать учеба.

«Я делал шкатулку самостоятельно (мы ее вырезали из досок) и также яйцо. Мне нравится, это очень занимательно, такое творчество интересно, оно редкое», - отметил воспитанник Анатолия Симбуховского Григорий Коржиманов.

На протяжении двух недель шедевры Анатолия Симбуховского и его учеников будут находиться в музее народного творчества.

Экспозицию мастера художественного переплета расценивают как подготовку к международному форуму «Одаренные дети». Он пройдет в Москве весной 2020 года.