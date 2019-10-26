26.10.2019 | 13:54

Зазывать зрителей на свою премьеру молодежному театру-студии «Белая ворона» не пришлось. За 21 год существования у труппы в городе появились верные поклонники, следящие за творчеством коллектива. К тому же играют актеры на камерных площадках - много друзей сразу в таком зале не уместить.

Очередная постановка называется «Теперь ты будешь богом».

«Это очень молодежный спектакль, рассчитанный на подростковую аудиторию. Молодежи не хватает общения на уровне духовности. Спектакль получился философский, я такие очень люблю, у нас и «Колодец» был - сплошная философия, и здесь тоже: чего нам не хватает в жизни, почему мы верим или не верим в бога, почему мы тянемся к нему», - рассказала художественный руководитель театра-студии Ольга Битюцкая.

На сцене все время - только две девушки, неформалка и отличница, и почти нет декораций.

В театре-студии играют только непрофессионалы. Расина Амирова - студентка колледжа, Юлия Панкова - девятиклассница.

«Спектакль интересен: две очень разные девочки в конце сближаются. Это потрясающе, когда разные люди способны к дружбе», - отметила Юлия Панкова.

«Очень тяжело, когда играют всего два человека. Мы вдвоем должны сделать так, чтобы все смотрели, всем было интересно», - добавила Расина Амирова.

Где и когда в следующий раз можно будет увидеть спектакль «Теперь ты будешь богом», актеры не знают: у студии нет своей постоянной площадки.