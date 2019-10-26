Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|26 окт 2019|19:25
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+12oC
+13oC
Завтра | Облачно |
  71.31  |  $  64.36

Культура | В театре-студии «Белая ворона» состоялась очередная премьера

26.10.2019|13:54
Печать

Зазывать зрителей на свою премьеру молодежному театру-студии «Белая ворона» не пришлось. За 21 год существования у труппы в городе появились верные поклонники, следящие за творчеством коллектива. К тому же играют актеры на камерных площадках - много друзей сразу в таком зале не уместить.

Очередная постановка называется «Теперь ты будешь богом».

«Это очень молодежный спектакль, рассчитанный на подростковую аудиторию. Молодежи не хватает общения на уровне духовности. Спектакль получился философский, я такие очень люблю, у нас и «Колодец» был - сплошная философия, и здесь тоже: чего нам не хватает в жизни, почему мы верим или не верим в бога, почему мы тянемся к нему», - рассказала художественный руководитель театра-студии Ольга Битюцкая.

На сцене все время - только две девушки, неформалка и отличница, и почти нет декораций.

В театре-студии играют только непрофессионалы. Расина Амирова - студентка колледжа, Юлия Панкова - девятиклассница.

«Спектакль интересен: две очень разные девочки в конце сближаются. Это потрясающе, когда разные люди способны к дружбе», - отметила Юлия Панкова.

«Очень тяжело, когда играют всего два человека. Мы вдвоем должны сделать так, чтобы все смотрели, всем было интересно», - добавила Расина Амирова.

Где и когда в следующий раз можно будет увидеть спектакль «Теперь ты будешь богом», актеры не знают: у студии нет своей постоянной площадки.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!