Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|22 окт 2019|19:44
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+13oC
Завтра | Облачно |
  71.57  |  $  64.24

Культура | В Лермонтовской библиотеке открылась выставка работ Зои Волянской

22.10.2019|15:10
Печать

Быть художником ей было предначертано семьей. Отец Зои Волянской - известный пензенский мастер Алексей Шалаев. Дочь пошла по его стопам. В Лермонтовской библиотеки она открыла свою персональную выставку «Дыхание кисти».

«Картины я подобрала за последние шесть лет, у меня в эти годы самое активное творчество началось. Две ниши у меня занимает русская деревня, есть портреты, пейзажи», - рассказала художница.

Всего полотен 28. Разместить их в стенах Лермонтовки удалось благодаря проекту «Картина в библиотеке». Он действует на протяжении четырех лет, в его рамках пензенцы знакомятся с работами разных художников, начинающих в том числе.

«В Пензе молодое современное искусство четко продолжает традиции искусства прошлых лет. Здесь, на выставке Зои Волянской, мы видим, что она продолжательница прекрасных, сформировавшихся традиций пензенской художественной школы и представитель сильной художественной династии», - отметил заместитель директора Пензенской картинной галереи Дмитрий Бушмин.

Картины пробудут в библиотеке до февраля 2020-го. Для Волянской эта персональная выставка стала первой, которая проходит в родном городе.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!