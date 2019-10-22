22.10.2019 | 15:10

Быть художником ей было предначертано семьей. Отец Зои Волянской - известный пензенский мастер Алексей Шалаев. Дочь пошла по его стопам. В Лермонтовской библиотеки она открыла свою персональную выставку «Дыхание кисти».

«Картины я подобрала за последние шесть лет, у меня в эти годы самое активное творчество началось. Две ниши у меня занимает русская деревня, есть портреты, пейзажи», - рассказала художница.

Всего полотен 28. Разместить их в стенах Лермонтовки удалось благодаря проекту «Картина в библиотеке». Он действует на протяжении четырех лет, в его рамках пензенцы знакомятся с работами разных художников, начинающих в том числе.

«В Пензе молодое современное искусство четко продолжает традиции искусства прошлых лет. Здесь, на выставке Зои Волянской, мы видим, что она продолжательница прекрасных, сформировавшихся традиций пензенской художественной школы и представитель сильной художественной династии», - отметил заместитель директора Пензенской картинной галереи Дмитрий Бушмин.

Картины пробудут в библиотеке до февраля 2020-го. Для Волянской эта персональная выставка стала первой, которая проходит в родном городе.