11.10.2019 | 17:14

Музыка П. И. Чайковского, хореография М. Петипа, «Лебединое озеро» - версия балета, ставшая канонической, не сходит с мировой сцены уже более 100 лет.

«Его все ждут, помнят, знают, к великому счастью, а может, и к сожалению, потому что кроме «Лебединого» есть еще прекрасные балеты и композиторы кроме Чайковского. И даже у Чайковского есть другие прекрасные произведения, которые, к сожалению, никто не видит», - рассказал художественный руководитель московского театра «Корона русского балета» Анатолий Емельянов.

Хореографический спектакль представили на сцене пензенского драматического театра. Столичные артисты не первый раз выступили в городе на Суре, однако труппа постоянно обновляется за счет прихода молодых талантливых танцовщиц и танцовщиков.

«Лебединое озеро» - это история о заколдованной прекрасной принцессе Одетте, злом и завистливом волшебнике Ротбарте, смелом принце Зигфриде, о вечной борьбе добра и зла, любимая театралами всех возрастов.