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Культура | Артисты московского театра представили в Пензе «Лебединое озеро»

11.10.2019|17:14
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Музыка П. И. Чайковского, хореография М. Петипа, «Лебединое озеро» - версия балета, ставшая канонической, не сходит с мировой сцены уже более 100 лет.

«Его все ждут, помнят, знают, к великому счастью, а может, и к сожалению, потому что кроме «Лебединого» есть еще прекрасные балеты и композиторы кроме Чайковского. И даже у Чайковского есть другие прекрасные произведения, которые, к сожалению, никто не видит», - рассказал художественный руководитель московского театра «Корона русского балета» Анатолий Емельянов.

Хореографический спектакль представили на сцене пензенского драматического театра. Столичные артисты не первый раз выступили в городе на Суре, однако труппа постоянно обновляется за счет прихода молодых талантливых танцовщиц и танцовщиков.

«Лебединое озеро» - это история о заколдованной прекрасной принцессе Одетте, злом и завистливом волшебнике Ротбарте, смелом принце Зигфриде, о вечной борьбе добра и зла, любимая театралами всех возрастов.

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Гость|11.10.2019 19:30|

Ждем "Лебединое озеро" на всех кналах ТВ.

Гость|11.10.2019 22:33|

Не просто так они приехали...

Гость|11.10.2019 23:01|

Балет под скрипучую фанеру без оркестра с танцовщиками непонимающим ног - это по нашему, недешево, но сердито.

Имя: Гость
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