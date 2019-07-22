22.07.2019 | 18:51

В Год театра сидящие в колониях разного режима суровые мужчины, как зачарованные, смотрели на директора Пензенского ТЮЗа.

В региональной системе исполнения наказаний, а это семь закрытых учреждений, объявлен конкурс на лучшую театральную постановку, посвященную Победе в Великой Отечественной войне.

«Главный лейтмотив и главная линия этого спектакля - это то, что происходило во время войны в Пензе и в Пензенской области, какое участие принимали именно жители Пензенской области, кто служил, строил, ремонтировал, кто работал на заводах», - рассказал директор Пензенского театра юного зрителя Александр Минаев.

В постановках будут играть совместно актеры ТЮЗа и осужденные, среди которых немало почти растраченных талантов.

«Приходилось на свободе и в школьные годы, и до школьных лет, помню, выступали, и в спектакле участвовали, сценки на разные тематики делали, в том числе и по поводу Великой Отечественной войны, пели песни, рассказывали стихи», - поделился осужденный ИК № 5 Александр Жирин.

«В целом у подразделений УФСИН России имеется курс на определенную открытость, гуманизацию. Думаю, нашим осужденным будет интересно поучаствовать в таком проекте, который мы сегодня будем планировать и прорабатывать», - отметил заместитель начальника УФСИН России по Пензенской области Максим Михайлюк.

Премьерные показы спектаклей, созданных силами осужденных и профессиональных актеров, состоятся в конце августа.