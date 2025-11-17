Жительницу Земетчинского района будут судить за кражу у покойной

17.11.2025 | 08:59

29-летнюю жительницу Земетчинского района будут судить за кражу денег у умершей односельчанки.

Мать воровки присматривала за домом скончавшейся пенсионерки 1965 года рождения по просьбе ее сожителя. Она поручила дочери сходить туда и сфотографировать показания счетчиков.

Молодая женщина, находясь в доме, увидела на столе мобильный телефон покойной, зашла в банковское приложение и обнаружила на счету пенсию, поступившую сельчанке.

«Несколькими транзакциями она перечислила 12 000 рублей на свой банковский счет, сфотографировала счетчики и ушла домой», - сообщили в УМВД России по Пензенской области.

Кражу денег заметили. Жительница Земетчинского района не стала отрицать вину.

В отношении воровки возбудили уголовное дело. Ей грозит до 6 лет лишения свободы.