Жительницу Земетчинского района будут судить за кражу у покойной

29-летнюю жительницу Земетчинского района будут судить за кражу денег у умершей односельчанки.
Мать воровки присматривала за домом скончавшейся пенсионерки 1965 года рождения по просьбе ее сожителя. Она поручила дочери сходить туда и сфотографировать показания счетчиков.
Молодая женщина, находясь в доме, увидела на столе мобильный телефон покойной, зашла в банковское приложение и обнаружила на счету пенсию, поступившую сельчанке.
«Несколькими транзакциями она перечислила 12 000 рублей на свой банковский счет, сфотографировала счетчики и ушла домой», - сообщили в УМВД России по Пензенской области.
Кражу денег заметили. Жительница Земетчинского района не стала отрицать вину.
В отношении воровки возбудили уголовное дело. Ей грозит до 6 лет лишения свободы.
