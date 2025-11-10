Пензенца оштрафовали за перевод денег общественному движению

10.11.2025 | 10:58

34-летнего жителя Пензы осудили за финансирование международного общественного движения, деятельность которого признана нежелательной на территории России.

Мужчина, зная о запрете, через интернет поддерживал контакты с участниками организации, находившимися за рубежом, в том числе на Украине.

В период с сентября 2023 года по январь 2024-го пензенец несколько раз перевел деньги на счет этого общественного движения.

Правоохранители выявили и пресекли действия горожанина. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Изучив материалы, Октябрьский районный суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 300 000 рублей, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.