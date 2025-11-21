Пензенцу вынесли приговор за убийство матери с особой жестокостью

64-летний житель Пензы предстал перед судом за убийство 91-летней матери с особой жестокостью. Он избивал ее руками, ногами, предметами, нанеся не менее 113 ударов.
Согласно материалам следствия, 21 августа 2023 года мужчина пришел к своей престарелой матери, жившей на улице Ладожской, поссорился с ней и решил убить.
Он понимал, что женщина из-за слабого здоровья и преклонного возраста не сможет защитить себя. Пензенец ударил ее 26 раз в голову, 58 - в конечности, 23 - в область груди, 7 - в область шеи.
«Затем он накинул на шею потерпевшей найденный на месте неустановленный предмет, которым произвел не менее 3 давящих воздействий, перекрыв матери дыхание, пока та не перестала подавать признаки жизни», - рассказали в областной прокуратуре.
После этого мужчина ушел домой.
Пенсионерка получила переломы ребер, правой локтевой кости; на груди, спине, правом предплечье образовались кровоподтеки; на лице появились многочисленные ссадины и раны. Она умерла на месте через непродолжительный период времени от тупой травмы шеи с развитием асфиксии.
На следующий день пензенец вернулся, увидел, что мать мертва, и позвонил в ритуальную компанию.
Злоумышленника задержали. Во время предварительного следствия он содержался под стражей, сообщили в региональном СУ СКР.
В судебном заседании мужчина не сразу, но признал свою вину. Свои действия он объяснил злостью на мать, которая болела и не всегда вела себя адекватно: самовольно уходила из дома, отказывалась принимать лекарства.
Пензенец так и не смог вспомнить все обстоятельства убийства.
«Мужчина имеет погашенную судимость за вымогательство, совершенное в 1985 году в отношении своей матери», - отметили в пресс-службе Пензенского областного суда.
Пензенца отправили в колонию строгого режима на 13 лет с последующим ограничением свободы на 1 год.
Пока приговор в силу не вступил.
