Пензенцу вынесли приговор за убийство матери с особой жестокостью

64-летний житель Пензы предстал перед судом за убийство 91-летней матери с особой жестокостью. Он избивал ее руками, ногами, предметами, нанеся не менее 113 ударов.

Согласно материалам следствия, 21 августа 2023 года мужчина пришел к своей престарелой матери, жившей на улице Ладожской, поссорился с ней и решил убить.

Он понимал, что женщина из-за слабого здоровья и преклонного возраста не сможет защитить себя. Пензенец ударил ее 26 раз в голову, 58 - в конечности, 23 - в область груди, 7 - в область шеи.

«Затем он накинул на шею потерпевшей найденный на месте неустановленный предмет, которым произвел не менее 3 давящих воздействий, перекрыв матери дыхание, пока та не перестала подавать признаки жизни», - рассказали в областной прокуратуре.

После этого мужчина ушел домой.

Пенсионерка получила переломы ребер, правой локтевой кости; на груди, спине, правом предплечье образовались кровоподтеки; на лице появились многочисленные ссадины и раны. Она умерла на месте через непродолжительный период времени от тупой травмы шеи с развитием асфиксии.

На следующий день пензенец вернулся, увидел, что мать мертва, и позвонил в ритуальную компанию.

Злоумышленника задержали. Во время предварительного следствия он содержался под стражей, сообщили в региональном СУ СКР.

В судебном заседании мужчина не сразу, но признал свою вину. Свои действия он объяснил злостью на мать, которая болела и не всегда вела себя адекватно: самовольно уходила из дома, отказывалась принимать лекарства.

Пензенец так и не смог вспомнить все обстоятельства убийства.

«Мужчина имеет погашенную судимость за вымогательство, совершенное в 1985 году в отношении своей матери», - отметили в пресс-службе Пензенского областного суда.

Пензенца отправили в колонию строгого режима на 13 лет с последующим ограничением свободы на 1 год.

Пока приговор в силу не вступил.

Источник — фото 1 и 2 - областного суда, 3 - СУ СКР
