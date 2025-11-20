В Пензе паре вынесли приговор за покушение на сбыт героина

20.11.2025 | 10:21

В Пензе вынесли приговор 20-летнему гражданину Республики Казахстан и 19-летней жительнице областного центра. Молодых людей обвинили в 25 покушениях на сбыт наркотиков.

Они жили вместе, решили подзаработать, чтобы расплатиться с долгами, и в июле 2025 года устроились в интернет-магазин, торгующий запрещенными веществами, курьерами-закладчиками. Вскоре куратор прислал паре координаты тайника, где хранились 2 бутылки со спрятанными внутри 273 свертками с героином общей массой 134,88 г (считается крупным размером).

Злоумышленники забрали запрещенное вещество и перепрятали, устроив тайник в лесополосе на Шуисте. Затем они оборудовали на территории Железнодорожного района 24 закладки, отослав данные об их местоположении куратору.

Еще 249 свертков остались во временном тайнике. Их пара собиралась разложить на следующий день в Терновке.

Продать наркотик молодым людям не удалось, так как их задержали полицейские. Все свертки и бутылки изъяли.

Свою вину подельники полностью признали.

При вынесении приговора суд учел личности обвиняемых. Так, юношу привлекали к административной ответственности за нарушение режима пребывания в РФ, он не трудоустроен. Девушка тоже нигде не работала. На заседании ее мать заявила, что дочь отличается доверчивостью и наивностью, она старалась подрабатывать, но в последнее время нуждалась в деньгах, наркотики не употребляет, сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

Юношу приговорили к 9 годам лишения свободы, срок он будет отбывать в колонии строгого режима. Пензячку отправили в колонию общего режима на 7 лет.

Пока решение суда в силу не вступило.