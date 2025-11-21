Кузнечанин ради выплаты умолчал о покупке дорогого оборудования

29-летнего жителя Кузнецкого района признали виновным в мошенничестве с социальным контрактом. Он незаконно получил 350 000 рублей.
В феврале 2024 года мужчина обратился в районную администрацию и заявил, что хочет заключить социальный контракт.
Он представил составленный лично бизнес-план, где указывалось, что полученные деньги пойдут на закупку оборудования и инструментов для изготовления деревянных изделий. В частности, мужчина намеревался купить станок для лазерной гравировки стоимостью 250 тыс. рублей и чиллер за 56 тыс. рублей.
Однако бизнес-план содержал ложные сведения, ведь эти станок и чиллер кузнечанин уже приобрел за собственные средства.
«После получения социальной выплаты в размере 350 тыс. рублей для подтверждения факта целевого расходования полученных денежных средств подсудимый представил в орган местного самоуправления подложные документы о приобретении оборудования», - рассказали в прокуратуре Пензенской области.
Мужчина признал свою вину и возместил ущерб. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей.
