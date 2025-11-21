Общество

Кузнечанин ради выплаты умолчал о покупке дорогого оборудования

Печать
Telegram

29-летнего жителя Кузнецкого района признали виновным в мошенничестве с социальным контрактом. Он незаконно получил 350 000 рублей.

В феврале 2024 года мужчина обратился в районную администрацию и заявил, что хочет заключить социальный контракт.

Он представил составленный лично бизнес-план, где указывалось, что полученные деньги пойдут на закупку оборудования и инструментов для изготовления деревянных изделий. В частности, мужчина намеревался купить станок для лазерной гравировки стоимостью 250 тыс. рублей и чиллер за 56 тыс. рублей.

Однако бизнес-план содержал ложные сведения, ведь эти станок и чиллер кузнечанин уже приобрел за собственные средства.

«После получения социальной выплаты в размере 350 тыс. рублей для подтверждения факта целевого расходования полученных денежных средств подсудимый представил в орган местного самоуправления подложные документы о приобретении оборудования», - рассказали в прокуратуре Пензенской области.

Мужчина признал свою вину и возместил ущерб. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети