16-летний пензенец заставил 8-летнюю девочку записывать интимные видео

21.11.2025 | 11:26

Юного пензенца осудили за действия сексуального характера в отношении ребенка. Он вел переписку с девочкой, которой на тот момент было 8 лет, на интимные темы, заставлял записывать видео и отправлять их ему.

Юноша совершил преступление в возрасте 16 лет. Сейчас ему 18. Как установили следствие и суд, он действовал умышленно, удовлетворяя свои половые потребности, использовал манипуляционные техники. Подросток требовал от девочки выполнения выдуманных им заданий сексуального характера за вознаграждение в виде виртуальной валюты, которую используют в игре Roblox.

Свою вину юноша полностью признал.

При вынесении приговора учли, что он впервые совершил особо тяжкое преступление в несовершеннолетнем возрасте, ранее не был судим и не привлекался к административной ответственности, положительно характеризуется по месту жительства и учебы.

Ему назначили 4 года лишения свободы. Срок юноша будет отбывать в колонии общего режима.

«Гражданский иск законного представителя потерпевшей о взыскании компенсации морального вреда удовлетворен частично. Взыскано с осужденного 350 000 рублей», - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.