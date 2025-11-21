16-летний пензенец заставил 8-летнюю девочку записывать интимные видео

Юного пензенца осудили за действия сексуального характера в отношении ребенка. Он вел переписку с девочкой, которой на тот момент было 8 лет, на интимные темы, заставлял записывать видео и отправлять их ему.
Юноша совершил преступление в возрасте 16 лет. Сейчас ему 18. Как установили следствие и суд, он действовал умышленно, удовлетворяя свои половые потребности, использовал манипуляционные техники. Подросток требовал от девочки выполнения выдуманных им заданий сексуального характера за вознаграждение в виде виртуальной валюты, которую используют в игре Roblox.
Свою вину юноша полностью признал.
При вынесении приговора учли, что он впервые совершил особо тяжкое преступление в несовершеннолетнем возрасте, ранее не был судим и не привлекался к административной ответственности, положительно характеризуется по месту жительства и учебы.
Ему назначили 4 года лишения свободы. Срок юноша будет отбывать в колонии общего режима.
«Гражданский иск законного представителя потерпевшей о взыскании компенсации морального вреда удовлетворен частично. Взыскано с осужденного 350 000 рублей», - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.
Новости по теме
- С 1 февраля 2026 года выплаты на содержание детей-сирот вырастут
- В регионе планируют увеличить выплаты на содержание детей-сирот
- В Пензе паре вынесли приговор за покушение на сбыт героина
- Малышам из семей участников СВО хотят бесплатно выдавать питание
- В Колышлейском районе ребенка-инвалида не хотели брать в детсад
- Появился подозреваемый в убийстве обнаруженного в московском пруду ребенка
- В Пензе бывшему директору МУП вынесли приговор за взятку в 1,8 млн
- В Москве годовалый мальчик едва не лишился зрения из-за лечения насморка дома
- В России высказались о возможных изменениях маткапитала в 2026 году
- В Подмосковье ребенок подорвался на заминированных деньгах
Последние новости
- В Пензенской области пресекли канал незаконной миграции
- Покатался на ВАЗе: 15-летнего пензенца подозревают в угоне
- В Пензе паре вынесли приговор за покушение на сбыт героина
- Дроппер вернет 320 000 рублей пожилой зареченке
- 19-летнему пензенцу грозит суд за оправдание терроризма
- Удар в сердце: вынесен приговор пензячке, убившей бывшего мужа
- Пензячка 2 года зарабатывала деньги на незаконной миграции
- В Пензе вынесли приговор по делу о гибели рабочего в мебельном цехе
- Экс-чиновнице Вере Фейгиной изменили меру пресечения
- В прокуратуре составили портрет пензенского преступника
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!