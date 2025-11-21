Криминал

16-летний пензенец заставил 8-летнюю девочку записывать интимные видео

Печать
Telegram

Юного пензенца осудили за действия сексуального характера в отношении ребенка. Он вел переписку с девочкой, которой на тот момент было 8 лет, на интимные темы, заставлял записывать видео и отправлять их ему.

Юноша совершил преступление в возрасте 16 лет. Сейчас ему 18. Как установили следствие и суд, он действовал умышленно, удовлетворяя свои половые потребности, использовал манипуляционные техники. Подросток требовал от девочки выполнения выдуманных им заданий сексуального характера за вознаграждение в виде виртуальной валюты, которую используют в игре Roblox.

Свою вину юноша полностью признал.

При вынесении приговора учли, что он впервые совершил особо тяжкое преступление в несовершеннолетнем возрасте, ранее не был судим и не привлекался к административной ответственности, положительно характеризуется по месту жительства и учебы.

Ему назначили 4 года лишения свободы. Срок юноша будет отбывать в колонии общего режима.

«Гражданский иск законного представителя потерпевшей о взыскании компенсации морального вреда удовлетворен частично. Взыскано с осужденного 350 000 рублей», - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети