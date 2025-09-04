Погибли трое: после ДТП в Засечном завели уголовное дело

04.09.2025 | 21:05

В Пензенском районе завели уголовное дело на 43-летнего водителя, устроившего ДТП в Засечном. В четверг, 4 сентября, в результате аварии там погибли трое, в том числе ребенок.

В 15:30 на пересечении улиц Алой и Олимпийской пьяный мужчина, лишенный прав, на автомобиле Omoda столкнулся с Volkswagen Passat.

Люди, находившиеся в салоне Volkswagen (34-летний мужчина, 33-летняя женщина и 7-летний ребенок), погибли на месте от полученных травм.

«Водитель автомашины Omoda задержан. В настоящее время следователями и криминалистами проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Ранее в областной ГАИ сообщили, что участниками ДТП также стали Hyundai Matrix с 41-летним мужчиной за рулем и Renault Logan с 54-летним. Оба водителя были отпущены после оказания медицинской помощи.