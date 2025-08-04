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Криминал

Мошенники устроили представление для пензячки и забрали у нее 1,5 млн

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Мошенники выманили 1,5 миллиона рублей у 73-летней пенсионерки из Железнодорожного района Пензы, устроив для нее целое представление.

Сначала жертве позвонили и предложили поменять ключи от домофона «по льготной программе». Женщина удивилась, что ей дадут 4 ключа даром, но о том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, не вспомнила. Она продиктовала пришедший на телефон код, и разговор закончился.

Затем пенсионерке снова позвонили. «Говорит: вот сейчас вам звонили мошенники. Я Золотарев Михаил Андреевич, служащий, диктует номер удостоверения и телефон. Я говорю - где вы находитесь? Он: Москва, Китайгородский переулок, дом такой-то. Я за чистую монету приняла...» - рассказала пензячка.

Собеседник заявил, что по ее номеру загорелись красные лампочки - сигнал, что используется мошенническая схема. «Я думаю, как они могли вычислить, миллионы же звонков?.. А он: оставайтесь на линии, сейчас свяжусь с Центробанком, чтобы сберечь ваши деньги, ведь они вошли в ваш кабинет, вскрыли, а там вся ваша история - от рождения до кончины. Спрашиваю: и банк привязан? Да, говорит, и банк привязан», - вспомнила женщина.

Далее пошел видеозвонок. Мужчина предъявил удостоверение - майор Третьяков Николай Игоревич. Он сидел за столом в рубашке, на спинке стула - полицейский китель. Мошенник общался грубым, угрожающим голосом, требовал изложить всю историю и постоянно прерывал пензячку.

В итоге пенсионерке велели подключить телефон к зарядке и до утра следить, снимают деньги со счета или нет. Она выполнила инструкцию.

Утром женщина отчиталась, что деньги на месте, и ее снова соединили с «майором Третьяковым». Он включил ей голосовое сообщение, на котором мошенники разыграли для жертвы сценку.

«Он включает голосовое, а там мужчина в матерной форме отчитывает какую-то женщину и говорит: я не вижу папку на столе с деньгами... и называет мою фамилию! Говорит, я вам даю час, чтобы деньги в папке были!» - пересказала пензячка.

Женщине велели срочно снять все сбережения и перевести на «безопасный счет». Деньги якобы пройдут проверку, а потом вернутся ей. Мошенники предупредили, что в банке могут быть проблемы, ее будут уговаривать не обналичивать такую большую сумму, и объяснили, как действовать.

Пенсионерка пришла в банк и сняла 1,5 млн рублей. К ней выходил старший администратор, чтобы уточнить причину, и пензячка солгала, что они с мужем решили обновить машину.

В итоге деньги оказались у мошенников. Жертва позже призналась, что будто попала под гипноз.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, сообщили в областном УМВД России.

Мошенники устроили представление для пензячки и забрали у нее 1,5 млн

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Источник — фото областного УМВД
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